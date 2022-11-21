В Томске 27 ноября пройдет благотворительная ярмарка пирогов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в это воскресенье, 27 ноября, состоится благотворительная ярмарка пирогов. Праздник «Мамины пироги» проводится с 2013 года в День матери, сообщает благотворительный фонд им. Алены Петровой.

"Мамины пироги» - это возможность для томичей вкусно поесть и помочь фонду. На столах будут стоять кулинарные изделия на любой вкус от известных в Томске кондитерских, а также выпечка, приготовленная руками наших любимых мам», - сообщается на сайте фонда.

Помимо выпечки, томичам покажут развлекательную программу, мастер-классы и выступление ростовых кукол. Средства, которые соберут во время праздника, направят на реабилитацию детей и подростков.

Добавим, что ярмарка пройдет с 12.00 до 16.00 в холле БКЗ. Вход свободный.

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