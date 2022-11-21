В Томске и Заварзино 22 ноября обесточат десятки домов

"Горсети" проведут плановое отключение электричества Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томской области в различных населенных пунктах: деревнях, поселках, микрорайонах, районах и областном центре ежедневно отключают электричество. "Горсети" на своем официальном сайте сообщает о плановых отключения, которые необходимы для проведения ремонтных и профилактических работ.

Во вторник, 22 ноября, в Томске, Заварзино и в нескольких домах Кисловки не будет света по следующим адресам:

с 09:00 до 11:00 г. Томск пер. Тихий 23-а,25-27,27/1,28,31 г. Томск пр-кт Ленина 186,193-195,193/2,199 г. Томск ул. Дальне-Ключевская 5,8-10 г. Томск ул. Люксембург Розы 84-88,88/1,92,95-97,96-102,101,111-113 г. Томск ул. Подгорная Большая 78-82

с 09:00 до 17:00 Заварзино пос. Заварзино 2-а,2-г,3,4,5-б,5-в,13-17,27-29,30-32,33-37,40-42,41,45-а,46,47-49,51-а,52,52-в,53,58,59-63,62-64,68-а,70,73-77,78,84-86,85,89-93,89-а,90-92,96,100,103,104,107-109,108-а,110-112,116-120,119-121,133-а Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №2 8,уч.112 Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №5 15,55,56,60,82-а,83-85,84 Заварзино СТ ""Кедр"" бригада №6 5,5-а,6-8,8-а,11,12,18-а,23-25,24,44,52,68,82-а,98-а,102,111-115,123,уч.106,уч.117 Заварзино ул. Вишневая 2-4,8-10,8/1,9,11-19,12-а,16-18,28,36-38,43,80-б,87 Заварзино ул. Зеркальная 1,2,2-в,7,50-б,51-а,52-54,52-а,52/2,54/1,уч.52 Заварзино ул. Мостовая 1,9,23-27,23/1,24-б,25-а,26-28,27-а,31-39,31-а,31/3,32-36,36-а,39-а,39/1,40,42/1,44-46,44/1,58-60,81-83,82,97-101,105,уч. 39/2 Заварзино ул. Облепиховая 11 Заварзино ул. Почтовый 67,71,72-74 Заварзино ул.Вишневая 52 Заварзино Вишневая ул 2-4,8,8/1,9-19,10,12-а,12а,16-18,28,36-38,43,80-б,80б,87 Заварзино Зеркальная ул 1-7,1в,2,2-в,2в,50-б,51,51-а,51а,52-54,52-а,52/2,54/1,57 Заварзино Мостовая ул ,1,9,13,23-27,23/1,24-б,24б,25-а,25а,26-28,27-а,27а,31-39,31-а,31/3,31а,32-40, 36-а,36а,39-а,39/1,39/2,39а,42/1,44-46,44/1,55-б,56-60,66,81-83,82,101 Кисловка ул.Светлая 1-5,2-10,9-11 Кисловка ул.Урожайная 2-28,47

с 09:00 до 17:00 г. Томск Канский пер 42-44 г. Томск Новосибирская ул 33а,35 г. Томск Полтавский пер 34-42,37

с 12:00 до 14:00 г. Томск пер. Базарный 12 г. Томск ул. Горького Максима 45-а,56/1 г. Томск ул. Источная 38,38-а,40-а,51,53/1 г. Томск ул. Источная 38,38-а,40-а,51,53/1 г. Томск ул. Татарская 46-48,46/1,47-49,54

с 14:00 до 16:00 г. Томск пер. Базарный 11,12 г. Томск ул. Горького Максима 45,45-а,56/1 г. Томск ул. Источная 38,38-а,40-а,47,51,53/1 г. Томск ул. Татарская 45-51,46-54,46/1

с 16:00 до 17:00 г. Томск пер. Нахимова 6,7 г. Томск ул. Елизаровых 44,46/1 г. Томск ул. Кирова 68

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