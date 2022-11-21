Томичам рассказали о секретном способе сохранить кожу в мороз

Рекомендация подойдет для кожи лица, губ и рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

Журналист «АиФ-Томск» поговорил с томским косметологом с Валентиной Онищук и выяснил, что для здоровья кожи в морозы есть секретный способ, который поможет сохранить ее здоровье.

«Примерно за 30-60 минут до выхода из дома необходимо нанести питательный крем, чтобы создать липидный барьер на коже от внешних факторов (низких температур и ветра), так же необходимо позаботится о коже губ, нанести бальзам иди гигиеническую помаду», - объяснила специалист.

Также косметолог из Томска отметила, что для большей сохранности здоровья кожи необходимо не усердствовать и чрезмерно долгое время не находиться на морозе. Дополнительно специалист рекомендует максимально защитить кожные покровы головным убором, шарфом и перчатками. Правильно подобранная одежда минимизирует воздействие окружающей среды.

Напомним, жителей Томской области на этой неделе ждут морозы до -38 градусов. Похолодание начнется с 24 ноября.

Читайте также: Врач Поздняков объяснил снижение иммунитета у томичей социальной дистанцией

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.