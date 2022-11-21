Томичи поделились своими предпочтениями в День без музыки

Отмечать День без музыки придумал писатель и музыкант Уильям Драммонд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 21 ноября отмечается День без музыки. Его придумал писатель и музыкант Уильям Драммонд и предложил отмечать в 2005 году, чтобы обратить внимание низкий уровень текстов и музыки современных исполнителей. Журналисты "МК в Томске" узнали у томичей, как они относятся к музыке и что чаще всего играет в их наушниках?

69-летняя Алина из Томска рассказала, что любит как классическую музыку, так и современных исполнителей. Психотерапевтически на нее действует "Персидский марш" Штрауса, также женщина отдает предпочтение Бетховену.

"Люблю Гарика Сукачева, Евгению Смольянинову, Варвару Визбор, инструментальную музыку Дидюли, Чекалина, Грищука, нравятся многие иностранные исполнители - Робби Уильямс и Лара Фабиан", - поделилась пенсионерка.

Меньше музыки стало в жизни 48-летнего томича Андрея. Тем не менее, в его личном топе – русский и классический рок.

"Если и включаю что - то, это либо классический русский рок - Алиса, Сплин или классика рока - The Beatles, Led Zeppelin, AC/DC", - рассказал Андрей.

Для мужчины есть странный, но известный ему мир популярной музыки. К примеру, на Квизе Андрей узнал, что есть такой исполнитель Федук, но отличить Nilleto от Милохина он точно не сможет.

А вот 13-летний Глеб очень часто наслаждается любимыми треками с помощью радио в машине. Федук, Мот, Ваня Дмитриенко и Хабиб для не него не пустые слова, а предпочитаемые исполнители.

Уточним, что существует не только День без музыки, но и День Музыки, который отмечается 1 октября.

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