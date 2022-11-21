Житель Томской области отправится в колонию за неуплату алиментов

Ему назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% его заработка в доход государства. Фото: Олег ЗОЛОТО

Мужчине и Томской области заменили исправительные работы на срок в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

В отношении 43-летнего жителя села Зырянское было вынесено решение в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Ему назначили 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5% его заработка в доход государства.

"Однако на протяжении полугода осужденный своевременно по повесткам в уголовно-исполнительную инспекцию не являлся, от предложенной работы отказывался, из назначенного судом наказания им не отбыто ни дня", - говорится в сообщении.

Представление уголовно-исполнительной инспекции о замене работ на лишение свободы поддержал помощник прокурора района. Зырянский районный суд Томской области принял его и отправил мужчину в колонию-поселение на 2 месяца.

Читайте также: Мужчина из Стрежевого попал под суд за вождение в пьяном виде

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.