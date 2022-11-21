Мужчина из Стрежевого попал под суд за вождение в пьяном виде

Dодителя остановил сотрудник ГИБДД, который зафиксировал алкогольное опьянение у мужчины. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

В отношении 38-летнего жителя Томской области в Стрежевском городском суде вынесли приговор по уголовному делу по ч.2 ст. 264. УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

"В суде установлено, что в декабре 2021 года стрежевчанин, будучи судимым за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь после употребления спиртного сел за руль автомобиля и отправился в магазин", - говорится в сообщении.

При движении по улицам Стрежевого на автомобиле "Toyota Carina" водителя остановил сотрудник ГИБДД, который зафиксировал алкогольное опьянение у мужчины.

Мужчину приговорили к 2 года и 6 месяца колонии поселения, а так же ему нельзя заниматься деятельность, связанной с управлением транспортным средством на 3 года.

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