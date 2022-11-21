Житель Томска ударил ножницами в горло своего знакомого

Потерпевшего врачебная бригада медиков госпитализировала в медицинское учреждение. Фото: Росгвардия по Томской области

В Томске местный житель ударил ножницами в горло своего знакомого. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

"Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали злоумышленника, причинившего легкий вред здоровью местному жителю, который в ходе конфликта нанес ранение своему оппоненту в область горла с помощью ножниц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что вечером экипаж Росгвардии получил сообщение, что бригада скорой медицинской помощи выехала на вызов к мужчине с ножевым ранением по улице Беринга.

Когда вневедомственная охрана прибыла по указанному адресу, стражи правопорядка в квартире задержали мужчину 1969 года рождения. Потерпевшего врачебная бригада медиков госпитализировала в медицинское учреждение.

Росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и передали им задержанного для дальнейшего разбирательства. На обвиняемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».