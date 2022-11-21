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НовостиЗдоровье21 ноября 2022 9:02

В Томской области выявили 42 новых случая заражения ковидом

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 21 ноября 2022 года
Алёна ГОЛЕВА
Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 21 ноября 2022 года

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 21 ноября 2022 года

Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Сегодня, 21 ноября 2022 года, в Томской области выявили 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 888 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 134 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 662 человека заболело новой коронавирусной инфекцией, 55 пациентов скончалось, 4 164 выздоровели.

Напомним, снижение иммунитета после перенесенного коронавируса, самоизоляции и ношение масок заметили многие томичи. Томский врач Поздняков объяснил снижение иммунитета у социальной дистанцией.

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