В Томской области выявили 42 новых случая заражения ковидом

Стопкоронавирус.рф предоставил данные на 21 ноября 2022 года Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

Сегодня, 21 ноября 2022 года, в Томской области выявили 42 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 888 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 15 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 155 134 человек.

За последние сутки в стране выявлено 4 662 человека заболело новой коронавирусной инфекцией, 55 пациентов скончалось, 4 164 выздоровели.

Напомним, снижение иммунитета после перенесенного коронавируса, самоизоляции и ношение масок заметили многие томичи. Томский врач Поздняков объяснил снижение иммунитета у социальной дистанцией.

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