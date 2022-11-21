Жители Томска возмущены переполненными мусорными контейнерами на улице Большакова

Томичи активно просят в комментариях помощи у администрации города, чтобы власти разобрались с коммунальными службами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске местные жители возмущены переполненными мусорными контейнерами на улице Большакова. По словам очевидцев, мусор не вывозят неделями.

"Контейнер мусорный стоит на Большакова (на повороте на Красные Зори). САХ его не вывозит неделями, реагируют только по звонку в 005. Собаки растаскивают мусор по всей улице, люди кидают все рядом с контейнером, потому что он вечно переполнен", - пишет житель района.

Томичи активно просят в комментариях помощи у администрации города, чтобы власти разобрались с коммунальными службами.

В САХ журналисту "КП-Томск" рассказали, что возмущенные томичи могут на прямую обратиться к регоператору.

"В социальной сети ВКонтакте и в мессенджере Telegram организованы каналы связи, где томичи могут оставить фото с указанием адреса, на которых, по их мнению, есть проблемы с вывозом ТКО. Кроме того, здесь жителям объясняют, какой мусор вывозит регоператор и куда горожане могут вывезти свои отходы, если их нельзя оставить на контейнерной площадке", - сказали в службе.

Также добавим, что жители Томска могут отправить сообщение экологическому контролю в мессенджере по номеру 8-923-212-08-88.

Напомним, что ранее сообщалось, как региональные операторы по вывозу твердых коммунальных отходов планируют закупить в 2022 году 330 емкостей для мусора — контейнеров и бункеров. Соответствующие данные содержатся в приказе департамента охраны природных ресурсов и окружающей среды Томской области от 16 ноября.

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