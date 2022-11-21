Движение на автодороге «Больше-Дорохово – Тегульдет» в Томске восстановлено

Движение восстановлено после проведения дорожными службами работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Томске движение на автодороге «Больше-Дорохово – Тегульдет» восстановлено. Автомобили вновь могут ездить на участке от 125 до 155 километра (Тегульдетский район), сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Движение транспорта на автодороге «Больше-Дорохово – Тегульдет», на участке от 125 до 155 километра (Тегульдетский район), восстановлено после проведения дорожными службами работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее полиция сообщала о временном перекрытии участка дороги «Больше-Дорохово – Тегульдет» на участке от 125 до 155 километра. Это было связано с неблагоприятными дорожными условиями, связанными с обледенением проезжей части и большим риском возникновения дорожно-транспортных происшествий.

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