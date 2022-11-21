Степан Михайлов: контроль объектов Народной программы – основной пункт в работе депутата

Фото: Единая Россия

В ходе рабочей поездки на север Томской области Степан Михайлов проверил благоустройство общественного пространства в поселке Белый Яр. Строительство объекта завершено полностью: проложены пешеходные дорожки, установлены детские спортивные и игровые элементы, крытые беседки и малые архитектурные формы.

«Общественное пространство, которое получилось благоустроить, стало местом притяжения для детей и взрослых, особенно в летнее время. Объект полностью завершен, осталось выполнить ремонт подъездных путей, но это уже по другой программе. «Партийный десант», состоящий из депутатов районной думы и совета Белоярского городского поселения, должен продолжать контроль за состоянием общественного пространства, а также ремонтом подъездных путей», – сказал Михайлов.

Фото: Единая Россия

Парламентарий посетил еще один объект народной программы – детскую модульную библиотеку, которая после ремонта открыла свои двери для юных читателей в декабре прошлого года. Благодаря национальному проекту «Культура» помещение детской библиотеки было расширено, организовано зонирование пространства, чтобы посетителям было удобно проводить время. Приобретены компьютерные боксы, мягкие пуфики, диванчик и телевизор для показа образовательного видеоконтента. Весь процесс ремонта проходил под личным контролем секретаря Верхнекетского местного отделения, главы района Светланы Альсевич и депутатов от фракции «Единая Россия».

«Пространство получилось очень уютным, красочным и теплым. Уже год библиотека радует своих читателей. Дети любят проводить здесь свободное время, особенно в холодную сибирскую зиму, так как сотрудники библиотеки проводят различные мастер-классы, праздники, конкурсы. Конечно это все очень привлекает юных читателей», – рассказал Михайлов.