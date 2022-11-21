В Томске самой популярной детской игрушкой в 2022 стал монстр Хагги-Вагги

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Среди детей в Томске самой популярной игрушкой в 2022 стал монстр Хагги-Вагги. Такой вывод можно сделать, изучив спрос и предложения на торговых платформах.

Уточним, что Хагги Вагги – герой компьютерной игры-головоломки в жанре хоррор Poppy Playtime, которая вышла в октябре 2021 года.

Помимо магазинов, плюшевого монстра можно купить и на популярном сайте с объявлениями. В интернете томичам предлагают игрушки Хагги Вагги от 40 сантиметров до 1 метра в длину, также можно приобрести игрушку "Танцующий кактус Хагги Вагги", продаются футболки, рюкзаки, шапки и маски с изображением зубастого монстра, резиновые фигурки Хагги Вагги длиной 7 сантиметров.

Отметим, что даже аниматоры предлагают ростовых кукол в виде того самого монстра на детские праздники. Более того, в новогодних программах для детей с участием Деда мороза и Снегурочки также нашлось место этому персонажу.

Психологи добавляют, что родителей не должно пугать необычное воплощение Хагги Вагги. Игрушки помогают детям обрести власть над страшными персонажами и держать их под своим контролем. Через игру и взаимодействие с игрушкой ребенок перерабатывает свои переживания, связанные с этими героями – с тем, как они проявляются, и что ребенок о них знает. Это помогает детям справиться со страхом.