В Томской области росгвардейцы проверили всех владельцев оружия

Было изъято 1.5 тысячи гражданского оружия и 28 тысяч боеприпасов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области сотрудники Росгвардии и центр лицензионно-разрешительной работы провели около 35 тысячи проверок условий хранения оружия у владельцев, сообщает пресс-служба ведомства. Это 100% от общего числа обладателей оружия.

"За 10 месяцев 2022 специалисты Росгвардии выявляли 935 нарушений правил в сфере оборота оружия и осуществления частной охранной деятельности, в результате чего 922 гражданина, 11 должностных лиц и 2 юридических лица привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Было изъято 1.5 тысячи гражданского оружия и 28 тысяч боеприпасов. Всего в Томской области зарегистрировано больше 32 тысяч владельцев оружия. В собственности они имеют более 41 тысячи единиц оружия

Кроме того, в регионе продолжают принимать оружие на добровольной основе. Правоохранители за время акции уже приняли 12 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом, 70 единиц гладкоствольного, 2 единицы газового, 269 патронов на общую сумму 847 883 рубля.

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