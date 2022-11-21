Под Томском ограничили движение на участке дороги «Больше-Дорохово–Тегульдет»

Ограничение будет временным. Фото: Региональное УМВД

Региональное УМВД России по Томской области сообщает о временном перекрытии участка дороги «Больше-Дорохово – Тегульдет» на участке от 125 до 155 километра.

«В связи с неблагоприятными дорожными условиями, связанными с обледенением проезжей части и большим риском возникновения дорожно-транспортных происшествий», - говорится в сообщении.

Владелец дороги уже уведомлен о перекрытии. Движение запустят после того, как дорога будет расчищена и приведена в соответствующее безопасности состояние. На данный момент на указанном участке сотрудники Госавтоинспекции несут службу, мера необходима для профилактики дорожного травматизма.

Напомним, губернатор Томской области Владимир Мазур попросил работников коммунальных служб быть бдительными в связи с морозами. Он также предупредил местных жителей о морозной неделе.

Читайте также: Рыбаки в Томской области утопили снегоход на тонком льду

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.