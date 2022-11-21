В Северске производитель мяса отсудил у энергетиков 2,5 млн рублей за порчу продуктов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Северске частная энергетическая компания выплатила 2,5 млн рублей компании-производителю мясной продукции за испорченные продукты, сообщает пресс-служба УФССП по Томской области.

Хранившееся на складах фирмы мясо пропало из-за незапланированного отключения электричества со стороны энергетиков. Суд встал на сторону пищевиков и обязал взыскать средства с энергетиков в счет покрытия убытков. При этом на время судебного процесса средства на счетах энергетической компании были заморожены.

«Данные средства, в свою очередь, ранее были взысканы приставами с задолжавшего энергетикам партнера. Сумма оставалась на счете без движения до окончательного вынесения решения суда по делу с пищевиками», — добавили в УФССП.

После решения суда арест со счета был снят, сумма в размере 2,5 миллиона рублей поступила истцу.

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