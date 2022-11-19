Людей эвакуировали из торгового комплекса в Томске из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации

Фото: Маргарита Мастеркова / «Сиб.ФМ»

В Томске в субботу был эвакуирован торговый комплекс «Стройпарк» рядом с Пушкинской развязкой. Об эвакуации сообщили в соцсетях города.

«Эвакуировали Стройпарк на Пушкина из-за опасности возгорания. Сработала пожарная сигнализация. Всех выгнали на улицу», — сообщается в паблике «Регион-70 Томск».

Корреспондент «КП-Томск» обратился за комментарием в МЧС, где сообщили, что произошло ложное срабатывание сигнализации.

Напомним, в пятницу по ложной тревоге была эвакуирована поликлиника в Северске.

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