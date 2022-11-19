Владимир Мазур выложил фотографию с Александром Розенбаумом после концерта в Томске. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Губернатор Томской области Владимир Мазур выложил в своих соцсетях совместную фотографию с артистом Александром Розенбаумом. Накануне мастер бардовской песни провел концерт в Томске.

На фотографии губернатор и артист запечатлены почти в домашней обстановке: Мазур надел теплый свитер и джинсы, Александр Розенбаум — камуфляжный костюм.

«Александр Яковлевич дал концерт в Томске. Дружим уже четверть века! А какие песни Розенбаума самые любимые у вас?» — написал Мазур в Telegram.

Губернатор Томской области активно ведет социальные сети и даже регулярно выкладывает для подписчиков селфи.

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