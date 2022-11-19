В Томске нашли тело пропавшего в октябре пенсионера

Волонтеры и правоохранители искали мужчину больше месяца. Фото: Томское отделение отряда «ЛизаАлерт»

В Томске найдено тело Ширманова Николая Дмитриевича, которого волонтеры «ЛизаАлерт» объявили в розыск в октябре этого года. Мужчина 1940 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении 9 октября. Где и при каких обстоятельствах пенсионер погиб, не уточняется.

«Ширманов Николай Дмитриевич найден, погиб. Выражаем искренние соболезнования его родным и близким. Благодарим участников поиска: тех, кто выходил на задачи, искал и отсматривал записи с камер, распространял и расклеивал ориентировки, сообщал необходимую для поиска информацию», — сообщается в Telegram-канале отряда.

Волонтеры также просят томичей по возможности снимать расклеенные по городу ориентировки на Николая Дмитриевича.

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