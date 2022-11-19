В Томской области 19 ноября выявлено 58 случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области за минувшие сутки, 19 ноября, выявлено 58 новых случаев COVID-19, сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Госпитализировано за минувшие сутки 7 человек, 27 пациентов выздоровели. Также зарегистрировано 2 летальных исхода, число жертв коронавируса в Томской области достигло 931 человека.

Всего с начала пандемии в Томской области выявили 156 793 случая заболевания, выздоровели 155 097 человек.

В России за минувшие сутки выявили 5 445 случаев, 6 621 человек выздоровел, еще 62 человека скончались.

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