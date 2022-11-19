В Томске пожарные «спасли» двух человек в ходе учений в ТРЦ «Лето»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В крупном торговом центре в Томске прошли пожарно-тактические учения МЧС России и аварийно-спасательных служб, сообщила в субботу пресс-служба регионального МЧС.

Учения проходили утром 18 ноября, в пятницу, в торгово-развлекательном центре «Лето» на улице Нахимова.

По легенде учений, возгорание произошло одном из торговых павильонов торгового центра из-за короткого замыкания электропроводки. Началось распространение огня, он стал угрожать распространением на смежные помещения и задымлением в торговом секторе.

Персонал торгового центра вызвал пожарную охрану по телефону 01 и организовал эвакуацию. На место происшествия прибыли силы и средства для тушения ранга пожара №2, сообщение о пожаре поступило во все необходимые службы города — полицию, скорую помощь, ГИБДД, энергослужбу, управление по делам ГО, ЧС и ПБ.

«При проверке торгового зала на наличие людей было обнаружено и спасено <…> 2 пострадавших. Учения прошли успешно, очаг пожара обнаружен и ликвидирован, каждый участник ПТУ отработал поставленную задачу», — добавили в пресс-службе.

От ГУ МЧС в учениях было задействовано 14 единиц техники и 46 человек.

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