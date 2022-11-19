Мобильные пункты вакцинации открылись в Томске 19-20 ноября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске в эти выходные, 19-20 ноября, откроются три мобильных пункта вакцинации, сообщает департамент здравоохранения Томской области. На привычных уже адресах томичи могут привиться от коронавируса и от гриппа.

При обращении необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС.

Пункты вакцинации 19-20 ноября будут работать по следующему графику:

ТРЦ «Изумрудный город»: 19 ноября — с 10 до 17 часов, 20 ноября — с 10 до 14 часов;

ТЦ «Лето»: с 11 до 17 часов;

МСЧ №2: с 10 до 14 часов.

Также добавим, что в Томской области начали применять назальную вакцину, ее рекомендуют для повторной вакцинации взрослым до 60 лет.

Читайте также: "Слабость костей и суставов": томский врач из СибГМУ назвал последствия COVID-19 для костей

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.