Мобильные пункты вакцинации открылись в Томске 19-20 ноября.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Томске в эти выходные, 19-20 ноября, откроются три мобильных пункта вакцинации, сообщает департамент здравоохранения Томской области. На привычных уже адресах томичи могут привиться от коронавируса и от гриппа.
При обращении необходимо иметь с собой паспорт и СНИЛС.
Пункты вакцинации 19-20 ноября будут работать по следующему графику:
ТРЦ «Изумрудный город»: 19 ноября — с 10 до 17 часов, 20 ноября — с 10 до 14 часов;
ТЦ «Лето»: с 11 до 17 часов;
МСЧ №2: с 10 до 14 часов.
Также добавим, что в Томской области начали применять назальную вакцину, ее рекомендуют для повторной вакцинации взрослым до 60 лет.
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