В Томске 19 ноября прогнозируют гололедицу и до -13 градусов. Фото: Наталья КАЧАНОВСКАЯ

В Томске в субботу, 19 ноября, синоптики прогнозируют небольшой снег и дневную температуру от -11 до -13 градусов, сообщает Томский гидрометцентр.

В Томской области температура днем -16…-21°C, местами -9…-14°C. Пройдет небольшой, местами умеренный снег. На юго-востоке региона существенных осадков не ожидается, в отдельных районах изморозь.

Ветер на территории региона и облцентра юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, в отдельных районах до 15-17 м/с. На дорогах местами гололедица.

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