Студенты Большого университета обсудили волнующие темы с прокурором Томской области

Фото: Прокуратура Томской области.
Прокурор Томской области Александр Семенов провел встречу со студентами Большого университета, сообщает пресс-служба ведомства. В обсуждении приняли участие сотрудники ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский и сотрудники прокуратуры.
На встрече обсудили противодействие преступлениям в интернете, способам распознавания мошенников, сохранение деревянной архитектуры города, подачу горячей воды в общежития, содержание автомобильных дорог.
Студентам предложили обращаться в прокуратуру Томской области в случае возникновения проблем и призвали решать их законными способами.
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