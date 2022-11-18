Студенты Большого университета обсудили волнующие темы с прокурором Томской области

Фото: Прокуратура Томской области.

Прокурор Томской области Александр Семенов провел встречу со студентами Большого университета, сообщает пресс-служба ведомства. В обсуждении приняли участие сотрудники ректор НИ ТГУ Эдуард Галажинский и сотрудники прокуратуры.

На встрече обсудили противодействие преступлениям в интернете, способам распознавания мошенников, сохранение деревянной архитектуры города, подачу горячей воды в общежития, содержание автомобильных дорог.

Студентам предложили обращаться в прокуратуру Томской области в случае возникновения проблем и призвали решать их законными способами.

Читайте также: Губернатор Томской области обсудил развитие кадрового потенциала региона с замглавы Минтруда

Подписывайтесь на наши каналы в VK, Telegram и Dzen, чтобы оставаться в курсе событий Томска и Томской области.