В селе Октябрьское Томской области из-за пожара пострадал один человек

Фото: Регион-70.

Баня, дровяник и летняя кухня загорелись в селе Октябрьское в Томской области сегодня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области. Сообщение о возгорании поступило на центральный пункт пожарной связи в 13.48.

"На момент прибытия пожарных горели надворные постройки: баня, дровяник, летняя кухня под общей крышей", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 14.35. Пострадал один человек. Хозяин 1977 г.р. был спасен до прибытия пожарной службы. Его доставили в ожоговое отделение ОКБ с 50% ожогами тела.

Названа предварительная причина пожара: нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

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