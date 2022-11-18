«Черная пятница» приготовила сюрпризы томским пользователям мобильной связи

В салонах мобильной связи оператора Tele2 в рамках акции «Черная пятница» пользователи смогут выбрать современный смартфон по сходной цене, подключить его защиту и удобный тариф. Фото предоставлено Tele2

Как сообщили представители компании-оператора, предложение в рамках акции «Черная пятница» адресовано тем, кто хотел бы обновить свой смартфон и сэкономить. По данным опроса SuperJob, в этом году гаджеты снова оказались в топ-5 сезонной распродажи.

Специалисты отметили: в акции участвуют три популярные модели Xiaomi: Redmi 9A, Redmi 9C и Redmi A1+. В салонах Tele2 со скидкой также можно приобрести смартфоны набирающего популярность бренда Infinix: Smart 6, Smart 6 HD, Smart 6 Plus, HOT 11S, HOT 12 Play, HOT 20i, NOTE 12.

«Участники акции решают несколько задач: покупают смартфон за полцены, выбирают экономичный тариф и защищают новый гаджет. Страховка убережет телефон от поломки или кражи. Помимо этого, услуга включает возможность замены оборудования на новое со скидкой и покрытие дополнительных рисков, - уточнили в Tele2. - Сегодня клиентский опыт использования смартфонов изменился. Если пять лет назад среднестатистический срок службы устройства был около года, то сейчас он увеличился до 2,5–3 лет. На фоне удорожания высокотехнологичных средств сотовой связи на рынке пользователи стали больше заботиться о своих гаджетах, беречь их от повреждений и подключать продукты для защиты».

Добавляется: акция «Черная пятница» продлится в розничной сети оператора с 18 ноября по 4 декабря 2022 года. Помимо акционных предложений, клиенты салонов Tele2 могут сэкономить при покупке смартфонов других моделей и брендов. Количество устройств, участвующих в акции, ограничено.