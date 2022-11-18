Томичка рассказала про обвинение в финансировании армии Украины

Женщина смогла сохранить средства и обратилась в полицию.. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница Томска рассказала о том, как мошенники чуть не выудили у нее средства с помощью обвинений в финансировании Украины. Журналисты "АиФ в Томске" пообщались с женщиной и узнали подробности разговора.

Кристине (имя изменено) позвонили 15 ноября из полиции. Собеседница представилась майором, сообщила об утечке паспортных данных томички и объяснила, что женщина стала подозреваемой в государственной измене из-за перевода денег с ее карты на украинский счет.

После этого собеседница перевела женщину на якобы сотрудника банка ЦБ РФ, который спрашивал про наличие счетов в банках. Он убедил Кристину перевести деньги на "резервный счет", дополнительные доводы привел и якобы сотрудник ФСБ, с которым женщина общалась далее.

Кристина отправилась в банк, где попросила ей выдать 1,8 млн рублей со счета, но сотрудник организации позвонил женщине, начал спрашивать зачем она снимает деньги и рассказал о схемах мошенничества.

Женщина смогла сохранить средства и обратилась в полицию.

В МВД советуют осторожно относиться к звонкам с незнакомых номеров с осторожностью и не верить звонившим на слово.

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