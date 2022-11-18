В Томской области мобилизованных могут освободить от уплаты транспортного налога. Фото: Ксения Высотина

На заседании бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской области депутаты рекомендовали к принятию законопроект об освобождении призванных по частичной мобилизации от транспортного налога.

Текст законопроекта и проект решения Комитета опубликованы на сайте Облдумы, его рассмотрят на ближайшем заседании 24 ноября. Уточняется, что от транспортного налога освободят не только мобилизованных, но и всех военнослужащих региона, участвующих в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 2022 года.

Законопроект будет распространяться на правовые отношения, действующие в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года. От транспортного налога можно освободить один автомобиль по выбору гражданина без ограничения мощности двигателя.

«Если у владельца не будет возможности самостоятельно сделать выбор, тогда налоговая служба применит льготу в отношении автомобиля с наибольшей суммой налога», — цитирует пресс-служба Думы председателя комитета Александра Куприянеца.

Схожие законы уже приняли в Хакасии и Кемеровской области, поправки готовятся также в Красноярском крае.

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