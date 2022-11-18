Видеонаблюдение от «Ростелекома» помогает следить за порядком в сквере села Моряковский Затон

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» в селе Моряковский Затон Томской области организовал систему видеонаблюдения в сквере, расположенном вдоль улицы Октябрьская. Специалисты компании смонтировали, настроили и подключили 11 наружных камер, работающих на базе оптической сети передачи данных. Заказчиком проекта выступила администрация муниципального образования «Моряковское сельское поселение». Теперь за происходящим в аллее можно наблюдать онлайн через мобильное приложение в личном кабинете сервиса.

«Облачное видеонаблюдение “Ростелекома” является эффективным инструментом для осуществления контроля и наблюдения за общественным пространством. Наши эксперты при реализации этого проекта учли все потребности клиента и предложили оптимальное техническое решение, которое при необходимости может дополняться и трансформироваться под новые задачи», — рассказал директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Аллея расположена в центре населенного пункта, в которой установлены два значимых для жителей монумента: памятник участникам ВОВ и единственный в Томской области памятник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого.

«Сквер на улице Октябрьской — самое посещаемое место в Моряковском Затоне. Поэтому мы уделили большое внимание мерам безопасности, соблюдению чистоты и порядка в сквере. Теперь любой инцидент фиксируется камерами высокого разрешения с широким углом обзора способными снимать даже в темноте. Видеонаблюдение, за последние пару месяцев, действительно позволило снизить количество случаев вандализма в сквере», — рассказал специалист администрации Моряковского сельского поселения Александр Попов.

Услуга «Видеонаблюдение для бизнеса» от «Ростелекома» широко используется на улицах, предприятиях и в госучреждениях Томска и области. Цифровое решение имеет множество преимуществ — помогает обеспечивать безопасность и сохранность имущества, предотвращать хулиганство и собирать доказательную базу в случае возникновения спорных ситуаций. Все видеозаписи надежно защищены и хранятся в облаке «Ростелекома» до 180 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Кроме того, можно подключать неограниченное количество камер, при этом система не требует значительных затрат на сетевую инфраструктуру и предусматривает готовое программное обеспечение.

Получить более подробную информацию об услуге можно на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 30 00.