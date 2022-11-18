Ночные заморозки и гололед встретят жителей Томска в выходные. Фото: Алёна ГОЛЕВА

На ближайших выходных, 19-20 ноября, в Томске и области ожидается холодная погода со снегом и гололедицей, сообщает в прогнозе Томский гидрометцентр.

В ночь на субботу в Томске синоптики ожидают температурный фон на уровне -14...-16 градусов, днем — от -7 до -9 градусов. В воскресенье ночная температура будет колебаться возле отметки -12...-14 градусов, днем -8...-10 градусов.

В Томской области температура воздуха в ночь на субботу ожидается в районе -13...-18 градусов, на воскресенье -11...-16 градусов. Дневные температуры — от -6 до -11 19 ноября и от -7 до -12 20 ноября. По северу области будет холоднее: в отдельных районах ожидаются заморозки ночью до -25°C, днем до -20°C.

19 ноября в Томской области ночью осадков не ожидается, днем небольшой, местами умеренный снег. 20 ноября небольшой или умеренный снег прогнозируется и в ночное, и в дневное время.

Ветер на территории региона южный 4-9 м/с, местами порывы до 15-17 м/с.

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