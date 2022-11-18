В Томской области в помощи на закупку дров нуждается 15 тысяч человек. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Губернатор Томской области Владимир Мазур обратил внимание на проблему заготовки дров в регионе. В своем Telegram-канале он сообщил, что почти 15 тысяч жителей домов с печным отоплением нуждаются в помощи для того, чтобы запасти дрова на зиму.

«Вот я приезжаю, мне говорит пенсионерка: "у меня пенсия 13 тысяч рублей, 5 кубометров дров стоят 13 тысяч рублей. Мне надо минимум 33 кубометра"», — рассказал Мазур на совещании в четверг.

Губернатор пояснил, что сложившаяся ситуация вынуждает жителей закупать дрова у частных лесозаготовителей, не всех из которых можно назвать добропорядочными.

«В результате страдают и люди, и лес, и бюджет. С этой порочной практикой будем завязывать», — добавил Мазур.

Одним из факторов, снижающих масштаб проблемы, является продолжающаяся газификация области, которая помогла уменьшить количество нуждающихся в господдержке при заготовке дров на 40%.

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