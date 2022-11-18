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НовостиОбщество18 ноября 2022 1:36

Жителей Томской области предупреждают о закрытии рейса Новосибирск-Колпашево

Ограничение будет временным
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Автовокзал Новосибирск| Официальная группа

Фото: Автовокзал Новосибирск| Официальная группа

Жителей Томской области, которые периодически ездят из Колпашево в Новосибирск и обратно предупреждают о закрытии рейса Новосибирск-Колпашево.

"Уважаемые пассажиры! С 18.11.22 закрывается рейс "Новосибирск – Колпашево" до открытия ледовой переправы", - говорится в сообщении сообщества "Автовокзал Новосибирск| Официальная группа".

Также автовокзал уточняет, что о возобновлении прежнего сообщения также уведомят.

Напомним, власти Томска изменили интервал движения большегрузов по Коммунальному мосту. Изменения касаются грузового транспорта массой более 5 тонн. Теперь грузовому транспорту разрешено проезжать по мосту с 21.00 до 6.00.

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