В Томске 18 ноября будет до -12 и гололедица

Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске в пятницу, 18 ноября, синоптики прогнозируют дневную температуру -10...-12°C, сообщает региональный гидрометеоцентр.

В городе в ночное время суток пройдет небольшой снег, днем будет без осадков. Ев дорогах в некоторых местах будет гололедица.

В Томской области преимущественно без осадков, ночью по юго-востоку небольшой снег. Температура днем -10…-15 °, температура ночью -16…-21 °С, при прояснениях -25…-30 °С.

Ветер на территории области и в областном центре западный 2-7 м/с, с порывами до 12 м/с.

Напомним, к концу недели в Томской области заметно похолодает, в северных районах уже в ближайшие дни ожидается падение температур до -30°C.