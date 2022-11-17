«Транснефть - Западная Сибирь» расширяет сотрудничество с МСП

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в обучающем семинаре Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которого рассказали о закупочной деятельности предприятия и взаимодействии с организациями-субъектами МСП.

Стоит отметить, что нефтетранспортное предприятие сотрудничает с Корпорацией МСП с 2019 года. За 3,5 года сотрудники компании «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в 16 обучающих встречах.

В рамках прошедшего семинара начальник отдела подготовки и проведения торгов Алексей Ивакин отметил, что при проведении закупок акционерное общество руководствуется требованиями федерального законодательства, а также программой партнерства ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» с субъектами МСП. Также он акцентировал внимание участников на требованиях, которые компания предъявляет к МСП при заполнении заявок для участия в торгах и наиболее часто допускаемых ошибках.

«Предприятие в полном объеме выполняет нормы законодательства по снижению нагрузки на МСП - участников госзакупок. Для компаний малого и среднего бизнеса предусмотрено сокращение сроков оплаты по выполненным работам в рамках заключенных договоров, а также уменьшение размера обеспечения контракта», - добавил Алексей Ивакин.

На сегодняшний день объем закупаемых АО «Транснефть - Западная Сибирь» товаров и услуг у организаций среднего и малого бизнеса составляет 22% при том, что в федеральном законодательстве для компаний с государственным участием на 2022 год утвержден показатель в 20%.

Основными направлениями закупок у МСП являются строительно-монтажные работы, техобслуживание оборудования и автотранспорта, землеустроительные, кадастровые и геодезические работы, поставка материально-технических ресурсов, услуги автотранспорта. За 9 месяцев 2022 года АО «Транснефть - Западная Сибирь» заключило договоры с субъектами МСП на 8,8 млрд рублей.

АиФ в Новосибирске: Нефтетранспортники рассказали о закупочной деятельности

Специалисты АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в обучающем семинаре Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП), в рамках которого рассказали о закупочной деятельности предприятия и взаимодействии с организациями-субъектами МСП.

Начальник отдела подготовки и проведения торгов Алексей Ивакин отметил, что при проведении закупок акционерное общество руководствуется требованиями федерального законодательства, а также программой партнерства ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» с субъектами МСП. Также он акцентировал внимание участников на требованиях, которые компания предъявляет к МСП при заполнении заявок для участия в торгах и наиболее часто допускаемых ошибках.

«Предприятие в полном объеме выполняет нормы законодательства по снижению нагрузки на МСП - участников госзакупок. Для компаний малого и среднего бизнеса предусмотрено сокращение сроков оплаты по выполненным работам в рамках заключенных договоров, а также уменьшение размера обеспечения контракта», - добавил Алексей Ивакин.

Кстати, в настоящее время объем закупаемых АО «Транснефть - Западная Сибирь» товаров и услуг у организаций среднего и малого бизнеса составляет 22%. В федеральном законодательстве для компаний с государственным участием на 2022 год утвержден показатель в 20%.

Основными направлениями закупок у МСП являются строительно-монтажные работы, техобслуживание оборудования и автотранспорта, землеустроительные, кадастровые и геодезические работы, поставка материально-технических ресурсов, услуги автотранспорта. За 9 месяцев 2022 года АО «Транснефть - Западная Сибирь» заключило договоры с субъектами МСП на 8,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что нефтетранспортное предприятие сотрудничает с Корпорацией МСП с 2019 года. За 3,5 года сотрудники компании «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в 16 обучающих встречах.

БФМ НСК: «Транснефть - Западная Сибирь» выстраивает плодотворное взаимодействие с МСП

Представители АО «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в обучающем семинаре Корпорации малого и среднего предпринимательства (МСП. Начальник отдела подготовки и проведения торгов Алексей Ивакин рассказал о закупочной деятельности предприятия и взаимодействии с организациями-субъектами МСП.

Он отметил, что при проведении закупок акционерное общество руководствуется требованиями федерального законодательства, а также программой партнерства ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» с субъектами МСП. Также он акцентировал внимание участников на требованиях, которые компания предъявляет к МСП при заполнении заявок для участия в торгах и наиболее часто допускаемых ошибках.

Также представитель нефтетранспортной компании добавил, что предприятие в полном объеме выполняет нормы законодательства по снижению нагрузки на МСП - участников госзакупок. Для компаний малого и среднего бизнеса предусмотрено сокращение сроков оплаты по выполненным работам в рамках заключенных договоров, а также уменьшение размера обеспечения контракта. По данным «Транснефть - Западная Сибирь», в настоящее время объем закупаемых предприятием товаров и услуг у организаций среднего и малого бизнеса составляет 22%. В федеральном законодательстве для компаний с государственным участием на 2022 год утвержден показатель в 20%.

Основными направлениями закупок у МСП являются строительно-монтажные работы, техобслуживание оборудования и автотранспорта, землеустроительные, кадастровые и геодезические работы, поставка материально-технических ресурсов, услуги автотранспорта. За 9 месяцев 2022 года АО «Транснефть - Западная Сибирь» заключило договоры с субъектами МСП на 8,8 млрд рублей.

Стоит отметить, что нефтетранспортное предприятие сотрудничает с Корпорацией МСП с 2019 года. За 3,5 года сотрудники компании «Транснефть - Западная Сибирь» приняли участие в 16 обучающих встречах.