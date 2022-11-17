Пропавшего 15-летнего подростка из Томска искали 11 дней

Фото: УМВД по Томской области

Региональное УМВД сообщает об установлении местонахождения подростка, который не вернулся домой 6 ноября этого года. В данный момент здоровью и жизни несовершеннолетнего ничего не угрожает.

"В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлено местонахождение несовершеннолетнего. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В отношении юноши противоправных действий не совершалось", - сообщает пресс-служба УМВД.

Уточняется, что заявление в полицию Ленинского района Томска принес его законный представитель.

Напомним, по состоянию на 17 ноября 2022 года в Томске сотрудники полиции устанавливают местонахождение двух подростков, о местонахождении которых неизвестно с 13 ноября.

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