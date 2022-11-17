Эльфы и орки: житель Томска фотографирует участников ролевых игр

Фото: Предоставлено героем

В Томске живет фотограф, который занимается не только съемкой красивых людей, но и съемкой красивых и необычных людей. Александр - сервисный инженер, увлекается фотографией и запечатлевает участников ролевых игр. Журналисты "АиФ-Томск" поговорили с обладателем необычного хобби о нюансах увлечения.

Фото: Предоставлено героем

«Нас возили в Северск в зоопарк и захотелось показать это родителям, решил, что сделать это лучше всего посредством фотографии. С 1 класса, как пошел в школу, начал заниматься пленочной фотографией: реактивы, ванночки, завешанные шторки в туалете… Все это было», - рассказывает фотограф.

Фото: Предоставлено героем

Однако пойти учиться и работать именно по направлению, которое было близко душе, не получилось. Александр связал свою жизнь с другой профессией.

Фото: Предоставлено героем

«Фотография – это ремесло, что-то создавать и производить. Это выход творчества. Если из этого делать работу, то это конвейер, в погоне за деньгами можно потерять всю магию съемки», - отмечает мужчина.

Фото: Предоставлено героем

Вернуться обратно к фотографии помогло дело случая, когда томичу предложили пофотографировать выездные ролевые игры. С того момента прошло почти 11 лет.

Фото: Предоставлено героем

«Знакомые посоветовали попробовать на ролевые игры съездить, чтобы зря инвентарь не лежал. А там оказалось, что нужен фотограф. Ребятам неудобно играть и фотографировать одновременно», - поделился Александр.

Когда житель Томска рассказывает об особенностях своего хобби, то делает особенный акцент на физиологических потребностях. Ролевики часто выезжают на сложные и отдаленные от города места, где приходится находиться по несколько часов. После съемок больше всего ценится горячая вода и еда, теплая постель.

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