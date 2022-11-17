В Томске ищут пропавших из детского дома двух несовершеннолетних

Фото: УМВД в Томской области

Пресс-служба регионального УМВД России по Томской области сообщает о поисках двух несовершеннолетних, которые вышли из ГКУ «Центра помощи детям оставшихся без попечения родителей «Родник» 13 ноября 2022 года в дневное время и на настоящий момент не вернулись в учреждение.

"Канаев Дмитрий Сергеевич, 2006 года рождения, и Черникова Александра Владимировна, 2007 года рождения, самовольно покинули учреждение и до настоящего времени не вернулись. По имеющейся информации могли выехать в Томск", - сообщает пресс-служба.

Фото: УМВД в Томской области

Приметы Дмитрия Канаева - рост 160-165см, худощавое телосложение. Волосы темно-русого цвета, короткие. Глаза зелено-голубые. Одет: куртка матерчатая на замке темно-синего цвета, короткая. Джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Фото: УМВД в Томской области

Приметы Александры Черниковой - рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы до плеч желто-рыжего цвета(крашенные), глаза карего цвета. Одета зимний пуховик голубого цвета с капюшоном, на пуховике рисунок в виде цветов белого цвета расположенными по всему периметру пуховика. Джинсы черного цвета, кроссовки черного цвета.

Полицейские проводят целый ряд розыскных мероприятий, устанавливая местонахождение несовершеннолетних.

Томичей, которые могут обладать какой-либо информацией о местонахождении подростков в полиции просят сообщить по телефонам: 02 (с сотового 102) или 8-38-243-22-587.