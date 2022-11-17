В Томске в пятницу отключат свет в крупном торговом центре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 18 ноября, "Горсети" отключат свет в торговом центре "Мегаполис" в рамках плановых работ по ремонту электросетей. Адрес ТЦ на проспекте Ленина, 217 указан в списке на сайте организации, с 14.00 до 16.00 там не будет электричества.

В общей сложности в пятницу планируется отключить всего 13 зданий, в том числе восемь административных построек напротив торгового центра, на улице Бердской.

Полный список плановых отключений электроэнергии на 18 ноября:

C 9.00 до 11.00: ул. Яковлева 87.

С 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00: ул. Бердская 27, 27/1, 27/2, 27/5.

С 11.00 до 13.00: ул. Амурская 22А стр.3.

С 14.00 до 16.00: ул. Средне-Кирпичная 19; пр-кт Ленина 217, 217 стр.1; ул. Бердская 27 стр.5, 27 стр.15, 27-А, 27-а.

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