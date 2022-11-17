Продажа автозапчастей на российских маркетплейсах увеличилась втрое

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В 2022 году продажа на маркетплейсах запасных частей для автомобилей увеличилась почти до трех раз, ссылаются «Известия» на представителей торговых площадок.

Как подчеркивает член правления Союза автосервисов России, заместитель директора «Автокомплекс ЕвроАвто» Илья Плисов, увеличение продаж комплектующих для автомобилей на маркетплейсах связано с тем, что у таких площадок уже есть многомиллионная аудитория, которую достаточно просто подключить и к автозапчастям. А скидки, которые предлагают маркетплейсы, стимулируют продажи. Все это последствия желания сэкономить, и оно вполне обосновано.

Возвращаясь к автозапчастям, альтернативой экономии на расходниках и комплектующих может стать экономия на бензине. Тенденция нового времени - совместные предложения от крупных игроков рынка. Например, платежная система «Мир» совместно с сетью АЗС «Газпромнефть» запустили проект, благодаря которому держатели национальной карты могут получить кешбэк 100 рублей при оплате топлива и других товаров сети при сумме чека от 1200 руб. Нужно лишь не забыть предварительно зарегистрировать карту в программе лояльности платежной системы и этой же картой оплатить покупки. Предложение уже запущено в 47 регионах страны.

Вообще, эксперты положительно оценивают такие коллаборации и полагают, что за ними будущее. Многие крупные сети автозаправок вводят свои системы лояльности. Большинство из них предлагают своим клиентам карты, на которые накапливаются бонусные баллы, которые можно потратить при следующих заправках.

Сейчас такие совместные проекты становятся все более актуальными. И, надо сказать, многие предлагают своим клиентам программы лояльности, которые позволяют существенно экономить без ущерба для качества. К примеру, известный ритейлер объединяет бонусные карты всех своих магазинов, позволяя покупателям экономить на покупках. Все большую популярность набирают программы, позволяющие начислять кешбэк. Покупателям нравится, что не просто покупка становится дешевле, а живые деньги возвращаются на счет и их можно потратить куда хочется.