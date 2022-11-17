Томский Сбербанк начал применять эскроу-счета в индивидуальном жилом строительстве

Фото: "Сбербанк"

Томское отделение Сбербанка и строительная компания ТИСК заключили сделку по кредитованию строительства дуплексов (жилой дом для двух семей) в ЖК «Заповедный» с использованием счетов эскроу.

Застройка осуществляется в соответствии с комплексной программой развития территории, которая включает помимо стандартного набора необходимых для жизнеобеспечения коммуникаций (газ, свет, вода, канализация) наличие качественной и комфортной среды. Согласно концепции, появится необходимая жилая инфраструктура, позволяющая жителям удовлетворить необходимые потребности, в первую очередь это образование, медицина, спорт, отдых, парковочные места.

На кредитные средства будет построено 16 дуплексов общей площадью 3 тыс. м2. Строящиеся объекты недвижимости можно будет приобрести в ипотеку от Сбербанка еще на стадии строительства. Старт продаж запланирован на январь 2023 года. Это первый проект в регионе с применением счетов эскроу в индивидуальном жилищном строительстве.

Эскроу-счета – это счета условного депонирования, средства на которых резервируются банком до момента сдачи объекта в эксплуатацию. В случае, если застройщик столкнется со сложностями, банк вернет деньги покупателю.

Игорь Чепеньков, управляющий Томским отделением ПАО Сбербанк:

"Впервые мы используем для индивидуального жилищного строительства схему финансирования, которая ранее применялась только при строительстве многоэтажных домов. Это значит, что, во-первых, для жилкомплекса точно также работает механизм защиты дольщиков, а, во-вторых, покупатели могут рассчитывать на ипотечные ставки от 5,7% годовых в рамках программы «Семейная ипотека»".

Александр Беляев, генеральный директор ООО УК ТИСК:

"Как застройщику, нам важно использовать самые передовые механизмы финансирования на рынке строительства жилья, чтобы обеспечить максимальный комфорт, удобство и безопасность осуществления сделок для наших покупателей. Сотрудничеством с ПАО Сбербанк мы очень довольны. Эта сделка — первая из целого пакета сделок, которые мы планируем заключить с Томским Сбером в рамках строительства микрорайона «Заповедный»."

Коттеджный посёлок Заповедный расположен в границах томского села Коларово в 15 км от Томска. Весь проект включает в себя 210 коттеджей, 510 таунхаусов, 116 дуплексов и 7 многоквартирных домов.