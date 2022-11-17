Конкурс «Зимний Томск» пройдет в 2022 году в новом формате. Фото: Ксения Высотина

Мэрия Томска обнародовала новые правила проведения ежегодного конкурса «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление объектов городского благоустройства и утвердила его сроки. Соответствующие постановления властей и новая редакция Положения о конкурсе опубликованы на сайте мэрии.

К пяти традиционным номинациям «Зимнего Томска» этой зимой добавится шестая: «Стрит-арт фотозона». От участников в этой номинации ждут оформления в новогоднем стиле арт-объектов для фотосессий. Участвовать могут как физические, так и юридические лица.

Другие номинации — «Зимние фантазии», «А у нас во дворе...», «Новогодний формат», «Лучшая новогодняя витрина» и «Лучшая инициатива» существенных изменений не претерпели.

Конкурс «Зимний Томск» пройдет с 12 декабря 2022 по 1 февраля 2023 года. Заявки на участие принимаются с 12 по 31 декабря, до 20 января будут подведены итоги конкурса.

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