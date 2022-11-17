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НовостиОбщество17 ноября 2022 2:53

Объявленный в федеральный розыск житель Томской области задержан в Москве

Он похитил у сожительницы больше 100 тысяч рублей и электронную книгу
Кирилл Колемасов
Подозреваемый заключен под стражу.

Подозреваемый заключен под стражу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве был задержал 29-летний житель Асино, объявленный в федеральный розыск, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По имеющейся информации, неоднократно судимый мужчина проживал вместе с сожительницей и похитил у нее более 105 тысяч рублей и электронную книгу, после чего отправился в столицу государства.

"В ноябре 2022 года в ОМВД России по Ленинскому району г. Томска поступила информация о том, что подозреваемый задержан по ориентировке коллегами из ОМВД России по району Южное Медведково города Москвы на территории столицы. После чего фигурант этаппирован в областной центр", - говорится в сообщении.

Подозреваемый заключен под стражу. Заведено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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