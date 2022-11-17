В Томске 17 ноября будет снежная и морозная погода Фото: Ксения Высотина

В Томске в четверг, 17 ноября, синоптики прогнозируют дневную температуру -4...-6°C, сообщает региональный гидрометеоцентр. В городе пройдет небольшой, местами умеренный снег, в утренние часы возможна гололедица, которая местами сохранится и днем. В Томской области ожидается небольшой, по юго-востоку умеренный снег. Температура днем -12…-17°C, по юго-востоку области -4…-9°С, в северных районах -18…-23°C. Ветер на территории области и в областном центре северный 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с. Напомним, к концу недели в Томской области заметно похолодает, в северных районах уже в ближайшие дни ожидается падение температур до -30°C.

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