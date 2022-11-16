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НовостиОбщество16 ноября 2022 12:45

В Томске и в поселке Заварзино ряд домов отключат от электроэнергии 17 ноября

Плановое отключение проведут "Горсети"
Кирилл Колемасов
17 ноября на ряде улиц "Горсети" проведут ряд отключений по ряду адресов.

17 ноября на ряде улиц "Горсети" проведут ряд отключений по ряду адресов.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске и Томской области проводятся плановые отключения электроэнергии. 17 ноября на ряде улиц "Горсети" проведут ряд отключений по следующим адресам:

С 9.00 до 14.00:

г. Томск пр-кт Фрунзе 92-96,92-а,92-г,94/2,96-а

г. Томск ул. Никитина 49

С 9.00 до 17.00:

Кисловка ул.Светлая 1-5,2-10,9-11

Кисловка ул.Урожайная 1-7,2-28,11-27,31-33,47

Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4,8,8/1,9-19,10,12-а,12а,16-18,28,36-38,43,80-б,80б,87

Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7,1в,2,2-в,2в,50-б,51,51-а,51а,52-54,52-а,52/2,54/1,57

Поселок Заварзино Мостовая ул ,1,9,13,23-27,23/1,24-б,24б,25-а,25а,26-28,27-а,27а,31-39,31-а,31/3,31а,32-40, 36-а,36а,39-а,39/1,39/2,39а,42/1,44-46,44/1,55-б,56-60,66,81-83,82,101

С 13.00 до 16.30

г. Томск район ЦКПП - АЗС

С 14.00 до 17.00

г. Томск ул. Енисейская 37

С 9.00 до 12.00

г. Томск ул. Бердская 27,27/1,27/2,27/5

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