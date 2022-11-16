В Томске и в поселке Заварзино ряд домов отключат от электроэнергии 17 ноября

17 ноября на ряде улиц "Горсети" проведут ряд отключений по ряду адресов. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томске и Томской области проводятся плановые отключения электроэнергии. 17 ноября на ряде улиц "Горсети" проведут ряд отключений по следующим адресам:

С 9.00 до 14.00:

г. Томск пр-кт Фрунзе 92-96,92-а,92-г,94/2,96-а

г. Томск ул. Никитина 49

С 9.00 до 17.00:

Кисловка ул.Светлая 1-5,2-10,9-11

Кисловка ул.Урожайная 1-7,2-28,11-27,31-33,47

Поселок Заварзино Вишневая ул 2-4,8,8/1,9-19,10,12-а,12а,16-18,28,36-38,43,80-б,80б,87

Поселок Заварзино Зеркальная ул 1-7,1в,2,2-в,2в,50-б,51,51-а,51а,52-54,52-а,52/2,54/1,57

Поселок Заварзино Мостовая ул ,1,9,13,23-27,23/1,24-б,24б,25-а,25а,26-28,27-а,27а,31-39,31-а,31/3,31а,32-40, 36-а,36а,39-а,39/1,39/2,39а,42/1,44-46,44/1,55-б,56-60,66,81-83,82,101

С 13.00 до 16.30

г. Томск район ЦКПП - АЗС

С 14.00 до 17.00

г. Томск ул. Енисейская 37

С 9.00 до 12.00

г. Томск ул. Бердская 27,27/1,27/2,27/5

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