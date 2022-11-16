Мужчина из Стрежевого совершил 8 преступлений за 2 месяца

Среди украденных вещей оказались сумки, продукты питания, обувь.. Фото: Олег ЗОЛОТО

В отношении 55-летнего жителя Стрежевого вынесли приговор по факту 8 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Суд установил, что в июле-августе 2022 года местный житель украл 6 велосипедов со стоянок рядом с торговыми центрами и в подъездах домов. Мужчина также похищах вещи из камер хранения. Среди украденных вещей оказались сумки, продукты питания, обувь.

"Общая сумма ущерба, причиненного действиями злоумышленника, составила около 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Мужчину приговорили к 1 году и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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