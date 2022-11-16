В Томской области ищут потерявшуюся 83-летнюю пенсионерку

Фото: "ЛизаАлерт" в Томской области

Поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" в Томской области сообщает о поисках 83-летней пенсионерки из села Моряковский затон Томского района. О местонахождении женщины неизвестно с 14 ноября, понедельника.

"#Томск, #Моряковский затон, Томская область, внимание! Помогите найти человека! Пропала #Поливанова (Козлова) Нина Ивановна, 83 года (1939 г.р.). С 14 ноября 2022 года ее местонахождение неизвестно", - пишет отряд.

Инфорг: Гела (Елена) 89138593108

Волонтеры просят томичей, которые обладают какой-либо информацией о местонахождении жительницы Моряковского затона, сообщить по телефону: 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).