Театр Наций покажет постановку на сцене Томского театра драмы

Роль Фомы Фомича Опискина исполняет народный артист России Авангард Леонтьев Фото: Ксения Высотина

В четверг, 17 ноября пройдет показ спектакля Театра наций на сцене Томского театра драмы, сообщает пресс-служба областной администрации. Режиссером постановки по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" выступил Евгений Марчелли.

"За завтраком у помещика Егора Ростанева сидят неумытые домочадцы в тапочках и халатах, продолжая вчерашний ужин, плавно вытекающий из позавчерашнего обеда. Среди них — Фома Фомич Опискин, служивший ранее шутом в доме Ростанева и желающий теперь установить здесь свои порядки. Хозяин с удовольствием и фанатизмом ему подчиняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что роль Фомы Фомича Опискина исполняет народный артист России Авангард Леонтьев.

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