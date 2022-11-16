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НовостиОбщество16 ноября 2022 10:17

Театр Наций покажет постановку на сцене Томского театра драмы

Будет представлен спектакль по повести Достоевского
Кирилл Колемасов
Роль Фомы Фомича Опискина исполняет народный артист России Авангард Леонтьев

Роль Фомы Фомича Опискина исполняет народный артист России Авангард Леонтьев

Фото: Ксения Высотина

В четверг, 17 ноября пройдет показ спектакля Театра наций на сцене Томского театра драмы, сообщает пресс-служба областной администрации. Режиссером постановки по повести Федора Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели" выступил Евгений Марчелли.

"За завтраком у помещика Егора Ростанева сидят неумытые домочадцы в тапочках и халатах, продолжая вчерашний ужин, плавно вытекающий из позавчерашнего обеда. Среди них — Фома Фомич Опискин, служивший ранее шутом в доме Ростанева и желающий теперь установить здесь свои порядки. Хозяин с удовольствием и фанатизмом ему подчиняется", - говорится в сообщении.

Уточняется, что роль Фомы Фомича Опискина исполняет народный артист России Авангард Леонтьев.

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