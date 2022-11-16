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НовостиОбщество16 ноября 2022 9:15

Омбудсмен помогла добиться выплаты задержанной зарплаты мобилизованному из Томска

Задолженность составляла более 60 тысяч рублей
Кирилл Колемасов
Заявитель сообщил, что до призыва работал у индивидуального предпринимателя, но как работник официального трудоустроен не был.

Заявитель сообщил, что до призыва работал у индивидуального предпринимателя, но как работник официального трудоустроен не был.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске уполномоченный по правам человека помогла мобилизированному томичу вернуть задержанную зарплату. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

"Заявитель сообщил, что до призыва работал у индивидуального предпринимателя, но как работник официального трудоустроен не был. Оплату за отработанное в августе и в сентябре время мужчина не получил и опасался, что работодатель, воспользовавшись его отсутствием, заработанные средства не выплатит", - говорится в сообщении.

В результате разъяснительной работы сотрудника аппарата задолженность была признана и в полной мере возмещена мужчине на банковскую карту.

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