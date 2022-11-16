В Томске задержан подозреваемый в убийстве прохожего спортсмен Фото: Иван ВИСЛОВ

Полиция Томска задержала подозреваемого в убийстве 20-летнего мужчину, который в июне 2022 года напал на случайного прохожего, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области.

«По версии полиции, подозреваемый находясь на улице С.Лазо, нанес удар кулаком в область головы мужчины, после чего он упал на землю», — добавили в пресс-службе, уточнив, что подозреваемый занимается одним из видов восточных боевых единоборств.

После происшествия потерпевший 54-летний мужчина был доставлен в одну из больниц Томска, где позже скончался.

В отношении подозреваемого заведено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч.4 ст. 111 УК РФ).

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