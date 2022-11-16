В Томской области выявлено 35 новых случаев заражения COVID-19

Госпитализация понадобилась 6 жителям Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 16 ноября 2022 года, в Томской области выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, шести пациентам понадобилась госпитализация. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус.рф. В общей сложности сейчас в регионе 156 639 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 79 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших инфекционное заболевание, выросло до 154 988 человек. Один человек скончался.

За последние сутки в стране выявлено 5 380 заболевших новой коронавирусной инфекцией в регионах страны, 63 пациента скончалось, 6 354 выздоровели, 1 399 госпитализировали.

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