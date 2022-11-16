В ЕР разработали меры по защите прав мобилизованных и их семей

Губернатор Владимир Мазур: «С воинскими и учебными частями, где служат томские бойцы, мы на связи, оперативно реагируем на просьбы и продолжим оказывать поддержку». Фото предоставлено ТРО ВПП «Единая Россия»

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», с начала СВО инициирован ряд законов, которые легли в основу системы социального обеспечения военнослужащих. Работа над ними идет на постоянной основе, что помогает устранить пробелы в законодательстве и предусмотреть максимальную поддержку в соответствии с поручениями президента. Кроме федеральных, по инициативе депутатов партии в 80 регионах действуют региональные меры поддержки семей военнослужащих, добровольцев и мобилизованных

«Максимальное внимание к мобилизованным и их семьям действительно является сейчас важнейшей задачей партии «Единая Россия», — отметил председатель партии Дмитрий Медведев.

Так, первой - еще в марте - была реализована партийная инициатива о наделении участников СВО статусом ветеранов боевых действий. Закон распространил на этих военнослужащих и офицеров различные меры соцподдержки.

Этот же статус получат добровольцы-участники СВО: в третьем чтении принят соответствующий законопроект. Среди его авторов - секретарь генсовета партии Андрей Турчак, сенаторы и депутаты от партии.

Еще один закон «Единой России» наделил граждан, привлеченных к выполнению задач СВО, статусом ветеранов боевых действий. Речь о гражданском персонале ВС РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

«За 8 месяцев СВО нами принято немало мер поддержки наших военнослужащих и их семей на федеральном уровне. На региональном - реализуется порядка 50 различных видов помощи, от бесплатного горячего питания в школах для детей участников СВО до налоговых льгот и единовременных выплат», — отметил Андрей Турчак в письме на имя главы Правительства.

По инициативе партии изменилось и трудовое законодательство — в нем появилась норма, которая обязала работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Правительство поддержало и предложение «Единой России» не учитывать доходы мобилизованных при расчете мер соцподдержки их семей.

Свыше 40 тонн необходимого инвентаря и оборудования от Томской области передано мобилизованным гражданам в воинские части. Это одежда, обувь, спальные мешки, бензогенераторы, электрические пушки, газовые горелки, аптечки и многое другое. Личный контроль за доставку груза мобилизованным осуществляет и.о. секретаря Томского регионального отделения «Единой России», губернатор Владимир Мазур.

«В каждом муниципалитете открыты пункты приема помощи для мобилизованных, открыт и специальный счет для сбора средств, на которые закупаем необходимую амуницию для наших солдат. В регионе действует единовременная выплата всем мобилизованным, в том числе и добровольцам, в размере 100 тыс. рублей. Помощь оказываем и семьям мобилизованных – материальная помощь до 42 тыс. рублей, освобождение от оплаты детского сада, бесплатное питание в школе для детей с 5 по 11 классы. В ежедневном режиме ведутся приемы граждан по вопросам мобилизации и поддержке их семей. С воинскими и учебными частями, где служат томские бойцы, мы на связи, оперативно реагируем на просьбы и, конечно, продолжим оказывать поддержку», – сказал Мазур.